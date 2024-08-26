Повреждены инфраструктурные объекты, ранены: все подробности о последствиях российской атаки на Киевщину

Страна-агрессор РФ 26 августа в очередной раз атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. К сожалению, повреждены инфраструктурные объекты, есть раненый.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Всю ночь и утро враг атакует область ракетами и ударными дронами. Имеются повреждения инфраструктурных объектов. Уже есть информация о раненом человеке. Она доставлена в одно из районных медучреждений, предоставляется необходимая помощь. Также фиксируем повреждение частных домов в результате падения обломков сбитых вражеских целей в 4 районах. Детали со временем", – рассказал Кравченко

Глава КОВА добавил, что по распоряжению "Укрэнерго" в Киевской области введены экстренные отключения света. Поручено районам и общинам оперативно начать работу "пунктов несокрушимости", чтобы людям было где подзарядить телефоны.

Со своей стороны в пресс-службе Киевской областной прокуратуры сообщили, что по фактам нарушения законов и обычаев войны начато досудебное расследование по уголовным производствам.

"По данным следствия, 26 августа вооруженные силы рф совершили комбинированную атаку на Киевщину. Целью неприятеля были объекты критической инфраструктуры региона. В одном из районов области в результате атаки врага ранения получила женщина. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и транспортное средство", – добавили в прокуратуре.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист РФ в понедельник, 26 августа, атаковала Украину с помощью ракет и дронов-камикадзе. Столичный метрополитен во время воздушной тревоги превратился в остров безопасности, куда пришли украинцы со своими любимцами.

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