В сети сообщили о стрельбе на Русановке в Киеве: что говорят в полиции

Днем 4 августа в сети появились сообщения о стрельбе в Киеве, в результате которой мужчина получил огнестрельное ранение. Также в этих сообщениях утверждается, что правоохранители ввели план перехват.

Видео дня

В то же время источники OBOZ.UA в полиции факт стрельбы опровергли: на Русановке, о которой пишут в Telegram, произошла драка без применения оружия. План перехват не объявлялся.

Днем в сети начали распространяться сообщения о якобы стрельбе с пострадавшим на столичной Русановке.

"ЖЕСТЬ! Стрельба в Киеве на Русановке! Пострадал мужчина, пуля попала ему в ногу. Введен план перехвата", – написал один из пабликов.

К сообщению добавлены фотографии с места "стрельбы".

В то же время источники OBOZ.UA в правоохранительных органах опровергли факт стрельбы на Русановке. Наш собеседник отметил, что, по предварительной информации, там произошла драка без стрельбы.

"Никакого плана перехвата, о котором пишут в Telegram, тоже не объявлялось", – добавляет источник.

Напомним, в конце июля стало известно, что в Харьковской области военные устроили стрельбу. Трое военнослужащих погибли, еще четверо получили ранения.

Также сообщалось, что в Одессе возник конфликт между прохожими и стражами порядка во время "преследования" мужчины, которого разоблачили как уклониста. Толпа пыталась помешать патрульным полицейским, а потому один из них произвел предупредительные выстрелы в воздух.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!