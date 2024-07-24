В Харьковской области военные устроили стрельбу, есть погибшие и раненые: в командовании назвали причину

В подразделении Сил обороны в Харьковской области 24 июля произошла стрельба между военнослужащими. В результате инцидента трое военных погибли, четверо получили ранения.

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Об этом заявили в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица". В настоящее время раненые госпитализированы; на месте работают правоохранители, добавили в ОСГВ.

"На Харьковщине в одном из подразделений, военнослужащими, на основе личных взаимоотношений, было применено огнестрельное оружие. В результате стрельбы трое военнослужащих погибли, еще четверо получили ранения. Раненые были оперативно доставлены в военно-медицинский клинический центр, где им оказывается медицинская помощь", – отметили в ОСГВ.

Состояние раненых оценивается как тяжелое, добавили военные.

На месте происшествия уже работает Военная служба правопорядка в ВС Украины и правоохранительные органы.

Кроме того, руководством предпринимаются все необходимые меры для предотвращения подобных случаев.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 июля в Одессе водитель отказался показать военно-учетные документы и "прокатив" работника ТЦК на капоте автомобиля. В результате военный получил травмы. В Одесском областном ТЦК отметили, что пострадавший военнослужащий ранее получил ранения на фронте, после чего был переведен на тыловую должность.

Ранее в Одессе возник конфликт между прохожими и стражами порядка во время "преследования" мужчины, которого разоблачили как уклоняющегося. Толпа пыталась помешать патрульным полицейским, а потому один из них произвел предупредительные выстрелы в воздух.

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