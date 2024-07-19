В Одессе во время задержания уклониста произошла стрельба: в полиции прокомментировали инцидент. Видео

В пятницу, 19 июля, в Одессе возник конфликт между прохожими и правоохранителями во время "преследования" мужчины, которого разоблачили как уклониста. Толпа пыталась помешать патрульным полицейским, а потому одни из них произвели предупредительные выстрелы в воздух.

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Инцидент произошел утром в районе рынка Привоз, в сети уже появилось несколько видео с места события. В Национальной полиции известили, что его обстоятельства выясняются.

По словам очевидцев, правоохранители пытались остановить мужчину на блокпосту возле Старосенной площади, однако он не выполнил распоряжение полиции и поехал дальше.

"Его удалось остановить на Привозе. После проверки выяснилось, что мужчина уклонист. Попробовали задержать, но толпа людей заблокировала полицейское авто. Поэтому один из полицейских произвел несколько выстрелов в воздух", – пишет местное издание "Думская".

В Патрульной полиции Одессы отметили, что на место происшествия были направлены дополнительные наряды полиции во главе с руководством ОП №2 райуправления №1.

"Во время преследования патрульными полицейскими вероятного нарушителя правопорядка вблизи рынка Привоз произошел конфликт при участии прохожих: группа лиц пыталась помешать полицейским. В результате толкотни на патрульном разорвали форменную одежду. Соответственно патрульный произвел предупредительный выстрел в воздух", – пояснили также в НПУ.

Там добавили, что все пока участники инцидента находятся в отделе полиции, проводится проверка.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале июля в Ворохте Ивано-Франковской области люди перекрыли дорогу и заблокировали работу ТЦК. Местные жители заявляли, что именно из-за военкомов к ним "не едут туристы, как следствие село теряет доходы и начинает вымирать".

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