В полиции показали первые минуты после удара РФ по больнице на Оболони в Киеве. Видео

Страна-террорист Россия в ночь на 5 января целенаправленно атаковала в Киев медицинское учреждение в Оболонском районе. Патрульные полицейские столицы со всеми спецслужбами спасали людей и эвакуировали их из поврежденного здания.

Видео дня

Видео работы правоохранителей в своем Telegram-канале опубликовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий. Он призвал украинцев не игнорировать воздушную тревогу.

Террористическая атака

"Киев. Враг попал в медицинское учреждение: мы спасали раненых. Патрульные совместно с другими подразделениями НПУ одними из первых прибыли на место происшествия в Оболонском районе", – написал Билошицкий.

По его словам полицейские совместно с подразделениями ГСЧС эвакуировали людей из поврежденного здания. Правоохранители сопровождали пациентов и персонал в безопасные места, передавали пострадавших медикам и обеспечивали беспрепятственный проезд спецтранспорта.

"К сожалению, один человек погиб. Искренние соболезнования родным и близким", – добавил Билошицкий.

Что предшествовало

В ночь с 4 на 5 января страна-террорист РФ в очередной раз нанесла удар по Киеву. В результате вражеской атаки было повреждено медицинское учреждение в Оболонском районе, есть пострадавшие и погибший.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 января страна-агрессор РФ нанесла очередной удар по Киевской области. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, есть погибший и пострадавшие, зафиксированы повреждения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!