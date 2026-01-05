Дыра в стене и выбитые окна: последствия попадания российского дрона в медучреждение на Оболони в Киеве. Фото и видео

В ночь с 4 на 5 января страна-террорист РФ в очередной раз нанесла удар по Киеву. В результате вражеской атаки было повреждено медицинское учреждение в Оболонском районе, есть пострадавшие и погибший.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Призываем жителей города не игнорировать воздушную тревогу.

Террористическая атака России

Так, в ночь с 4 на 5 января, во время вражеского воздушного удара по Киеву было зафиксировано попадание "Шахеда" в здание частного медицинского центра в Оболонском районе. В результате обстрела возник пожар на втором этаже больницы. Кроме того, взрывом выбило окна.

К сожалению, по информации столичной полиции, террористический удар России унес жизнь мужчины. Среди пострадавших – 42-летняя женщина, помощь ей оказали на месте, а также две женщины 77 и 97 лет – они госпитализированы.

Впоследствии, мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что по состоянию на 7:50 количество пострадавших увеличилось до четырех. Двое из них в тяжелом состоянии. Сейчас рабочие заведения и коммунальщики убирают обломки и ликвидируют последствия обстрела.

