Есть погибший, люди остались без тепла и света: последствия очередной российской атаки на Киевщину. Фото

В ночь на 5 января страна-агрессор РФ нанесла очередной удар по Киевской области. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, есть погибший и пострадавшие, зафиксированы повреждения.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Этой ночью Киевщина снова подверглась вражеской атаке. Последствия зафиксированы в четырех районах области. К сожалению, имеем одного погибшего человека", – говорится в сообщении.

Как рассказали в Киевской ОГА, в городе Славутич Вышгородского района поврежден многоквартирный дом. Жителей оперативно эвакуировали и временно разместили в пункте обогрева на базе городской больницы, пострадавших нет. Из-за атаки город оставался без централизованного электроснабжения, а без света почти 8,5 тысячи семей. Отмечается, что энергетики сразу начали восстановительные работы, критическая инфраструктура переведена на резервное питание, тепло и вода подаются, социальные учреждения работают от генераторов.

В Фастовском районе зафиксированы наибольшие разрушения. Повреждены 14 частных и один многоквартирный дом, шесть гаражей, производственно-складские помещения и четыре автомобиля. В селе Кожуховка в результате атаки погиб местный житель. Спасатели ГСЧС работали всю ночь: пожары ликвидированы, аварийные службы восстанавливают электроснабжение в населенных пунктах, где частично оборваны сети.

В Обуховском районе взрывной волной повреждены окна частного дома. В Броварском районе повреждены жилой дом и автомобиль. Всего по области повреждены почти три десятка объектов – жилые дома, транспорт, производственные помещения и объекты энергетики.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь с 4 на 5 января страна-террорист РФ в очередной раз нанесла удар по Киеву. В результате вражеской атаки было повреждено медицинское учреждение в Оболонском районе, есть пострадавшие и погибший.

