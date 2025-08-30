В подъезде дома едва не убил женщину из-за замечания: в Киеве суд вынес приговор злоумышленнику. Фото

В Киеве суд вынес приговор мужчине, который едва не убил женщину в Днепровском районе. Злоумышленник набросился на жительницу города и ударил ее ножом из-за замечания.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Согласно решению суда преступник должен провести за решеткой шесть лет.

Что известно

В марте этого года в милицию поступило сообщение от врачей о том, что из многоэтажки в Днепровском районе госпитализировали женщину с ножевыми ранениями.

"Полицейские установили, что 27-летняя жительница дома сделала замечание незнакомцу, который громко стучал в дверь квартиры ее соседки. В ответ разъяренный мужчина набросился на женщину с ножом и нанес ей несколько ударов в живот. Пострадавшая в тяжелом состоянии была госпитализирована", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении. После завершения следствия материалы дела были направлены в суд для рассмотрения по существу. Приговором Днепровского районного суда обвиняемый признан виновным по факту нанесения тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, в Шевченковском районе Киева правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, едва не убил жену. Во время конфликта злоумышленник ударил женщину ножом в шею.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, убил знакомого в Деснянском районе. Злоумышленник во время ссоры нанес смертельное ножевое ранение гостю.

