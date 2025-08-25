В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, убил знакомого в Деснянском районе. Злоумышленник во время ссоры нанес смертельное ножевое ранение гостю.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит наказание в виде длительного срока заключения.

Что известно

Как рассказали правоохранители, они получили сообщение от жительницы Деснянского района о том, что возле парадного многоэтажки находится мужчина с ножевым ранением живота. Врачи скорой медицинской помощи госпитализировали 32-летнего пострадавшего.

"Полицейские установили, что мужчина получил телесные повреждения в квартире своего друга, к которому накануне пришел в гости. Во время совместного употребления алкогольных напитков между товарищами произошла ссора, во время которой 40-летний хозяин дома ударил гостя ножом в живот", – уточнили в пресс-службе.

К сожалению, несмотря на усилия врачей, от полученного ранения пострадавший впоследствии скончался в больнице.

Что грозит злоумышленнику

По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины), начато уголовное производство. Задержанному сообщили о подозрении, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

