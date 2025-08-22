В Киеве ссора между мужем и женой едва не завершилась жестоким убийством. Подробности и фото

В Шевченковском районе Киева правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, едва не убил жену. Во время конфликта злоумышленник ударил женщину ножом в шею.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит длительный срок заключения.

Что известно

Как рассказали правоохранители, преступление произошло в Шевченковском районе столицы в квартире на улице Салютной. Предварительно было установлено, что 48-летний пьяный местный житель во время длительной ссоры ударил кухонным ножом 38-летней женщине в шею.

"В результате нападения потерпевшая получила тяжелые повреждения со сквозным ранением сонной артерии и яремной вены. Последнюю в крайне тяжелом состоянии госпитализировали. К счастью врачам удалось стабилизировать ее состояние, пока ее жизни ничего не угрожает", – добавили в пресс-службе.

Что грозит

Правоохранители задержали нападавшего на месте происшествия и изъяли нож. Известно, что злоумышленник ранее уже имел проблемы с законом.

По факту покушения на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

