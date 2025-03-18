В крови обнаружили 3,16 промилле: в Киеве пьяная водитель Tesla устроила смертельное ДТП. Подробности и фото

В Киеве будут судить водитель Tesla Model 3, которая, по информации следствия, совершила смертельную аварию в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП погибли два человека.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Обвиняемой грозит длительный срок заключения.

По словам правоохранителей, ДТП произошло ночью 28 декабря 2024 года. Следователи установили, что водитель Tesla Model 3, двигаясь по улице Василия Липковского, поворачивая налево, не справилась с управлением автомобиля. В результате автомобиль вынесло на тротуар, где он столкнулся с забором и опрокинулся на крышу. Скорость автомобиля составляла 97 км/ч при разрешенной в городе 50 км/ч.

"В результате столкновения 40-летний пассажир и 41-летняя пассажирка автомобиля от полученных телесных повреждений погибли на месте. Проведенная экспертиза зафиксировала у водительницы автомобиля 3,16 промилле алкоголя", – уточнили в прокуратуре.

Следствие по этому факту завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком от 7 до 10 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Подольском районе Киева, вблизи Почтовой площади, произошла авария с участием трех автомобилей. В результате ДТП один человек погиб, а еще один был травмирован.

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