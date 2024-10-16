В Киевской области женщина погибла под колесами двух авто. Подробности смертельного ДТП

В Фастовском районе Киевской области произошла смертельная авария с участием пешехода. Легковушка сбила женщину, которую от удара отбросило на встречную полосу, где на нее наехало другое авто.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства происшествия установят следователи.

"Авария произошла на 70 километре автодороги сообщением село Малая Снитинка – город Фастов, на днях, около 19:10. Предварительно правоохранители установили, что 27-летний водитель автомобиля Volvo не справился с управлением и совершил наезд на двигавшуюся в попутном направлении дорогу женщину. От удара пешехода отбросило на встречную полосу движения, где на нее совершил наезд Renault, под управлением 56-летнего киевлянина", – рассказали в пресс-службе.

К сожалению, от полученных травм женщина скончалась на месте ДТП. По этому факту открыто уголовное производство (часть 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины), устанавливаются причины и обстоятельства смертельной аварии.

Напомним, в Киевской области с 1 января по 30 сентября было зафиксировано 1495 ДТП с пострадавшими. За 9 месяцев 2024 года на дорогах региона погибли почти 150 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в понедельник, 14 октября, на автодороге Макаров – Бородянка маршрутный автобус протаранил припаркованный на обочине грузовой автомобиль ГАЗ. В результате ДТП погибли двое мужчин, стоявших рядом с грузовиком.

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