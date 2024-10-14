В Киевской области маршрутка протаранила припаркованный грузовик: есть погибшие. Подробности ДТП и фото

В Киевской области в понедельник, 14 октября, на автодороге Макаров-Бородянка маршрутный автобус протаранил припаркованный на обочине грузовой автомобиль ГАЗ. В результате ДТП погибли двое мужчин рядом с грузовиком.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства и причины смертельной аварии установят правоохранители.

"14 октября, около 06:10, в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге сообщением Макаров-Бородянка. Предварительно было установлено, что водитель маршрутного такси Mercedes Benz не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с припаркованным автомобилем (грузовым. – Ред.) ГАЗ", – рассказали в пресс-службе.

В результате аварии, 33 и 26-летний мужчины, стоявшие перед грузовиком, от полученных травм погибли на месте происшествия. По этому факту открыто уголовное производство.

Напомним, в Киевской области с 1 января по 30 сентября было зафиксировано 1495 ДТП с пострадавшими. За 9 месяцев 2024 года на дорогах региона погибли почти 150 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева вблизи станции метро "Героев Днепра", предварительно, Tesla на скорости протаранила припаркованный микроавтобус. В результате столкновения бус отлетел на несколько метров и оказался на пешеходной дороге, а легковушка перевернулась.

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