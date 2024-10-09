Пострадали около 1900 человек, 149 – погибли: в полиции назвали основные причины ДТП в Киевской области

В Киевской области с 1 января по 30 сентября было зафиксировано 1495 ДТП с пострадавшими. За 9 месяцев 2024 года на дорогах региона погибли около 150 человек.

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Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины. К сожалению, несмотря на страшную статистику, водители продолжают нарушать ПДД.

"Аварийность в цифрах: статистика дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в Киевской области за 9 месяцев этого года. С 1 января по 30 сентября 2024 года на территории Киевской области было зафиксировано 1495 ДТП с пострадавшими, в которых 1873 человека получили повреждения, а 149 – погибли", – рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в патрульной полиции региона, основными причинами аварий за этот период являются:

нарушение правил маневрирования (426 ДТП с потерпевшими);

превышение безопасной скорости движения (431 ДТП с потерпевшими);

нарушение правил проезда перекрестков (156 ДТП с потерпевшими).

"Соблюдайте ПДД — это ведь залог безопасности для вас и других участников дорожного движения", – призвали правоохранители.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в понедельник, 7 октября, в Киевской области произошла смертельная авария на автодороге Борисполь – Переяслав. Недалеко от села Ерковцы столкнулись два автомобиля – автобус и легковушка, в результате чего один человек погиб.

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