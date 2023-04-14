В Киевской области женщина отдала щенка на стрижку, а ей вернули мертвое животное. Фото

В Белой Церкви Киевской области женщина отдала работникам ветеринарной клиники щенка на процедуру стрижки. Позже ей отдали тело мертвого животного.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Виновным грозит до трех лет лишения свободы.

"В полицию обратилась 21-летняя жительница Белой Церкви. Заявительница сообщила, что работники ветлечебницы убили ее щенка, которого она им доверила подстричь. Животное умерло в помещении салона", – рассказали в пресс-службе.

По факту жестокого обращения с животным правоохранители открыли уголовное производство.

Напомним, в субботу, 25 февраля, в городе Борисполь на Киевщине мужчина хладнокровно убил собаку, выбросив ее из окна многоэтажки. Полиция открыла уголовное производство.

В Соломенском районе Киева из окна многоэтажки выбросили собаку. От полученных травм животное скончалось на месте. К преступлению, вероятно, могут быть причастны гражданские супруги.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители расследуют возможные факты жестокого обращения с животными. Якобы работники одного из столичных вузов во время проведения опытов пытали их.

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