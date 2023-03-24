В Киеве из окна многоэтажки выбросили собаку: животное умерло от полученных травм

В Соломенском районе Киева из окна многоэтажки выбросили собаку, которая от полученных травм животное умерло на месте. К преступлению, вероятно, могут быть причастны гражданские супруги.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Виновным грозит до трех лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, к ним поступило сообщение от прохожих о том, что на улице Сергея Берегового неизвестный выбросил из окна дома собаку.

"Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили тело собачки, которая от полученных повреждений скончалась на месте. Также полицейские установили квартиру, из которой, вероятно, выбросили животное. Правоохранители выяснили, что в доме проживают гражданские супруги, которые недавно переехали из Донецкой области", – рассказали в пресс-службе.

По факту жестокого обращения с животными возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают детали преступления и причастных к нему.

ФОТО 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 25 февраля, в городе Борисполь на Киевщине мужчина хладнокровно убил собаку, выбросив ее из окна многоэтажки. Полиция открыла уголовное производство.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!