Преподавателей одного из вузов Киева обвинили в пытках животных: полиция открыла уголовное производство

В Киеве правоохранители расследуют возможные факты жестокого обращения с животными. Якобы работники одного из столичных вузов во время проведения опытов пытали их.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Виновным грозит до 3 лет лишения свободы.

"Правоохранители получили информацию о том, что в одном из учебных заведений персонал жестоко обращается с животными во время опытов и пытает их. А затем они выкладывают фото- и видеоматериал об исследованиях в соцсетях", – рассказали в пресс-службе.

По факту жестокого обращения животных открыто уголовное производство. Полицейские выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают лиц, причастных к преступлению. Такие действия, согласно Уголовному кодексу Украины, наказываются ограничением свободы сроком от одного до трех лет или лишением свободы сроком от двух до трех лет с конфискацией животного.

Следует добавить, что согласно сообщению общественной организации URSA, инцидент якобы произошел в Национальном университете биоресурсов и природопользования (НУБИП).

"Недавно на занятиях на факультете ветеринарной медицины преподаватель НУБИП продемонстрировал на живом животном без использования анестезии механизмы рефлекторной остановки дыхания под влиянием аммиака на рецепторы слизистой органов. Хотя статья 26 Закона Украины о защите животных от жестокого обращения запрещает проведение на животных демонстраций в учебных целях, если они могут быть проведены на неодушевленных объектах, в частности, демонстрации рефлекторной деятельности организма", – рассказали в организации.

Напомним, в субботу, 25 февраля, в городе Борисполь на Киевщине мужчина хладнокровно убил собаку, выбросив ее из окна многоэтажки. Полиция открыла уголовное производство.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Соломенском районе Киева из окна многоэтажки выбросили собаку. От полученных травм животное скончалось на месте. К преступлению, вероятно, могут быть причастны гражданские супруги.

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