В Киеве задержали "соседку", обворовавшую 87-летнюю женщину: вынесла деньги и ювелирные украшения. Фото и подробности

В Киеве правоохранители задержали женщину, которая может быть причастна к краже. Злоумышленница представилась пенсионерке соседкой, попросила у нее деньги в долг, а когда попала к ней в дом забрала сбережения и ювелирные изделия.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним обратилась 87-летняя жительница Шевченковского района, которая сообщила, что ее обокрала неизвестная.

"Мы выяснили, что фигурантка на улице подошла к заявительнице и, представившись соседкой, попросила одолжить деньги. Вместе женщины пошли в дом к потерпевшей, откуда нарушительница похитила четыре тысячи гривен и ювелирные изделия", – рассказали в полиции.

Злоумышленницу вскоре задержали в Святошинском районе столицы – ею оказалась 59-летняя киевлянка. По факту кражи, совершенной в условиях военного положения, возбуждено уголовное производство, а задержанный сообщили о подозрении. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 120 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, совершившего кражу в больнице. Злоумышленник проник в кабинет старшей медицинской сестры и забрал ее рюкзак с личными вещами и деньгами, которые предназначались ребенку на операцию.

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