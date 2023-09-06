В Киевской области задержали мужчину, который в белье прятал более 120 свертков с наркотиками. Видео

В селе Михайловка-Рубежовка Киевской области задержан мужчина, подозреваемый в хранении наркотиков в больших размерах. Во время обысков у него в белье обнаружили пакеты со 124 свертками психотропов.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам правоохранителей, в селе Михайловка-Рубежовка полицейский офицер Ирпенской громады во время совместного патрулирования с представителями ДФТО заметил мужчину, который нес пакет и был одет в военную футболку без нашивок.

"Правоохранители остановили мужчину для проверки. Как оказалось, 38-летний гражданин родом с Житомирщины имел при себе психотропы, которые спрятал в белье. В общем у него обнаружили пакеты с расфасованными 124 свертками наркотического средства. Никакого отношения к силовикам он не имел", – рассказали в пресс-службе.

По факту хранения наркотиков в крупных размерах открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области СБУ задержала лидеров группировки, которые ввезли в Украину партию наркопродукции. Стоимость "товара" составляет почти 100 млн грн.

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