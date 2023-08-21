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В Киевской области СБУ задержала дельцов, которые ввезли в Украину наркопродукцию почти на 100 млн грн. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Криминал
2 минуты
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'Товар' завозили под видом строительных смесей

В Киевской области СБУ задержала лидеров группировки, которые завезли в Украину партию наркопродукции. Стоимость "товара" составляет около 100 млн грн.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Служба безопасности провела многоэтапную спецоперацию, в результате которой в Киевской области обезврежена организованная преступная группировка, которая занималась контрабандой иностранных прекурсоров для изготовления тяжелых психотропов. Во время оперативных мероприятий на территории столичного региона задержаны четыре ключевых организатора преступной группы", – рассказали в пресс-службе.

В Киевской области СБУ задержала дельцов, которые ввезли в Украину наркопродукцию почти на 100 млн грн. Фото

Правоохранители задокументировали факт переправки из Восточной Азии в Украину 2 тонны прекурсоров для изготовления особо опасных психотропов, в том числе PVP и мефедрона. Стоимость этой партии запрещенных веществ на черном рынке составляет около 100 млн грн. Запретные вещества на территории нашего государства доставлялись под видом иностранных строительных смесей через международные почтовые сервисы.

В Киевской области СБУ задержала дельцов, которые ввезли в Украину наркопродукцию почти на 100 млн грн. Фото

Завезенную "продукцию" злоумышленники сбывали своим "оптовым" покупателям, контролировавшим нарколаборатории по изготовлению психотропов в разных регионах Украины. В дальнейшем дельцы продавали готовый товар через разветвленную сеть наркодилеров, а полученные "доходы" распределяли между собой.

В Киевской области СБУ задержала дельцов, которые ввезли в Украину наркопродукцию почти на 100 млн грн. Фото

"Как установило следствие, контрабандные прекурсоры фигуранты складировали в нескольких гаражных помещениях на территории Киевской области. Для маскировки преступной деятельности "склады" были арендованы подставными лицами, формально не имеющими отношения к наркогруппировке", – добавили в СБУ.

В Киевской области СБУ задержала дельцов, которые ввезли в Украину наркопродукцию почти на 100 млн грн. Фото

Товар доставлялся злоумышленниками "втемную" для этого они использовали грузовые перевозчики. По факту контрабанды наркотиков, прекурсоров возбуждено уголовное производство. Четверым задержанным сообщили о подозрении. Среди подозреваемых – таможенный брокер, помогавший сообщникам фальсифицировать таможенную документацию для скрытого ввоза "товара".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бучанском районе Киевской области правоохранители разоблачили гражданских супругов, которые могут быть причастны к продаже наркотиков и психотропов. Во время обысков у них обнаружили амфетамин, каннабис и даже "конфеты" со зельем.

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