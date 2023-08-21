В Киевской области СБУ задержала дельцов, которые ввезли в Украину наркопродукцию почти на 100 млн грн. Фото

В Киевской области СБУ задержала лидеров группировки, которые завезли в Украину партию наркопродукции. Стоимость "товара" составляет около 100 млн грн.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Служба безопасности провела многоэтапную спецоперацию, в результате которой в Киевской области обезврежена организованная преступная группировка, которая занималась контрабандой иностранных прекурсоров для изготовления тяжелых психотропов. Во время оперативных мероприятий на территории столичного региона задержаны четыре ключевых организатора преступной группы", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители задокументировали факт переправки из Восточной Азии в Украину 2 тонны прекурсоров для изготовления особо опасных психотропов, в том числе PVP и мефедрона. Стоимость этой партии запрещенных веществ на черном рынке составляет около 100 млн грн. Запретные вещества на территории нашего государства доставлялись под видом иностранных строительных смесей через международные почтовые сервисы.

Завезенную "продукцию" злоумышленники сбывали своим "оптовым" покупателям, контролировавшим нарколаборатории по изготовлению психотропов в разных регионах Украины. В дальнейшем дельцы продавали готовый товар через разветвленную сеть наркодилеров, а полученные "доходы" распределяли между собой.

"Как установило следствие, контрабандные прекурсоры фигуранты складировали в нескольких гаражных помещениях на территории Киевской области. Для маскировки преступной деятельности "склады" были арендованы подставными лицами, формально не имеющими отношения к наркогруппировке", – добавили в СБУ.

Товар доставлялся злоумышленниками "втемную" для этого они использовали грузовые перевозчики. По факту контрабанды наркотиков, прекурсоров возбуждено уголовное производство. Четверым задержанным сообщили о подозрении. Среди подозреваемых – таможенный брокер, помогавший сообщникам фальсифицировать таможенную документацию для скрытого ввоза "товара".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бучанском районе Киевской области правоохранители разоблачили гражданских супругов, которые могут быть причастны к продаже наркотиков и психотропов. Во время обысков у них обнаружили амфетамин, каннабис и даже "конфеты" со зельем.

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