В Киевской области задержали мужчину, который ударом ноги убил знакомого бывшей жены. Фото

В селе Ковшеватая Киевской области задержан мужчина, который может быть причастен к смерти местного жителя. Злоумышленник пришел к бывшей жене и, увидев там потерпевшего, нанес ему смертельный удар ногой по лицу.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

"Фигурант пришел к бывшей жене домой в селе Ковшеватая и обнаружил ее в компании знакомого. Мужчина ударил ногой в лицо гостя, после чего последний едва вышел из дома. Уже на улице травмированного обнаружила прохожая, которая и вызвала медицинских работников. К сожалению, мужчина умер в карете скорой помощи", – рассказали в полиции.

Видео дня

Нападающего, 37-летнего местного жителя, задержали и поместили в изолятор временного содержания. По факту нанесения умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, открыто уголовное производство, а злоумышленнику сообщили о подозрении.

Напомним, в Дарницком районе столицы между двумя пациентами больницы возник конфликт. Во время ссоры ранее судимый мужчина ударил соседа по палате ножом, а затем скрылся с места происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве оперативники задержали мужчину, который палкой тяжело травмировал прохожего. Пострадавший пытался оградить свою спутницу от ухаживаний нападающего.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!