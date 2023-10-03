В Киеве в больнице пациент с криминальным прошлым едва не зарезал соседа по палате. Фото

В Дарницком районе Киева между двумя пациентами больницы возник конфликт, едва не закончившийся убийством. Во время ссоры ранее судимый мужчина ударил соседа по палате ножом, а затем скрылся с места происшествия.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним обратился дежурный врач специализированного медицинского учреждения и сообщил, что медперсонал обнаружил находившегося на стационарном лечении больного с ножевым ранением туловища.

"На месте происшествия работники криминальной полиции и следственно-оперативной группы территориального подразделения установили, что между двумя пациентами больницы возник словесный конфликт. Во время ссоры один ударил другого ножом и скрылся из больницы в неизвестном направлении", – рассказали в полиции.

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Нападавшего задержали в течение двух часов – им оказался 58-летний киевлянин, ранее отбывавший наказание за грабеж и в 2022 году вернувшийся из мест лишения свободы. По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители задержали подозреваемого в убийстве пенсионера. Человек более 10 лет ухаживал за подопечным, получая средства от его родственников, находящихся за границей, но затем из-за конфликта задушил дедушку и спрятал тело в ванной.

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