В Киеве мужчина жестоко избил прохожего: пострадавший защищал спутницу от ухаживаний нападавшего. Фото.

В Киеве оперативники задержали мужчину, который палкой тяжело травмировал прохожего. Пострадавший пытался оградить свою спутницу от ухаживаний нападающего.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним от врачей поступило сообщение о том, что в больницу с улицы Академика Булаховского с телесными повреждениями госпитализирован мужчина.

Правоохранители установили, что мужчина подошел к паре на улице и начал ухаживать за девушкой. Вызывающее поведение не понравилось парню, из-за чего он начал конфликтовать с оппонентом. повреждениями госпитализированы в больницу", – рассказали в пресс-службе.

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Нападавшего оперативно задержали – им оказался местный житель, 1993 года рождения. По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения открыто уголовное производство, а злоумышленнику сообщили о подозрении.

Напомним, в Голосеевском районе столицы словесный конфликт между двумя коллегами едва не окончился убийством. Мужчина во время ссоры ударил оппонента в шею куском стекла.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева между двумя пациентами больницы возник конфликт. Во время ссоры ранее судимый мужчина ударил соседа по палате ножом, а затем скрылся с места происшествия.

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