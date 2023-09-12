В Киевской области задержали двух "бизнесменов", которые продавали боевые гранаты. Фото

В Белоцерковском районе Киевской области правоохранители задержали двух мужчин, занимавшихся продажей боевых гранат. Кроме того, во время обысков у них обнаружили более 1100 патронов.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

"Досудебным расследованием установлено, что двое мужчин наладили незаконный сбыт боеприпасов на территории Белоцерковского района. Во время документирования преступления правоохранители провели две оперативные закупки и задокументировали продажу 10 гранат по 3 тысячи гривен за каждую", – рассказали в прокуратуре.

По словам правоохранителей, во время обысков по местам жительства мужчин было изъято 6 гранат разных типов, подрыватели к ним, корпус от гранаты Ф1 и более 1100 патронов калибра 5,45.

По факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами открыто уголовное производство, а задержанным сообщили о подозрении и избраны меры пресечения.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который занимался продажей боевых противопехотных гранат. Во время обыска у него обнаружили 5 взрывоопасных предметов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Вышгороде Киевской области местный житель взорвал две гранаты на территории гаражного кооператива рядом с людьми. Благодаря полицейским никто не пострадал.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!