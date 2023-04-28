В Киеве задержали "бизнесмена", продававшего боевые гранаты. Фото

В Киеве стражи порядка задержали мужчину, который занимался продажей боевых противопехотных гранат. Во время обыска у него обнаружили 5 взрывоопасных предметов.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, в них поступила оперативная информация о том, что местный житель незаконно приобрел и продает боевые гранаты.

"Было установлено, что уроженец города Жашков, 1999 года рождения, приобрел у неустановленного лица четыре оборонительных ручных граната Ф-1. Впоследствии мужчина приехал в столицу, где продал боеприпасы. Через некоторое время фигурант вернулся в Киев с целью сбыта еще одной партии запрещенных". предметов. В этот раз он продал пять гранат на проспекте Академика Глушкова", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители задержали "бизнесмена" во время продажи боеприпасов. По факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами злоумышленнику сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве во время комендантского часа правоохранители остановили мотоциклиста, у которого, вероятно, обнаружили оружие и патроны. Событие произошло на блокпосте на въезде в столицу.

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