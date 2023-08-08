Под Киевом мужчина взорвал две гранаты на территории гаражей: рядом были люди. Фото и видео

В Вышгороде Киевской области местный житель взорвал две гранаты на территории гаражного кооператива рядом с людьми. Благодаря правоохранителям никто не пострадал.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Смертельная опасность может быть совсем рядом. Две гранаты умышленно взорвал в гаражном кооперативе житель Вышгорода. Выпив водки, взял Ф-1, выдернул чеку и зашел с угрозами в гараж, где находилось семь граждан. Хорошо, что среди гражданских был патрульный полицейский, который мгновенно среагировал, вытолкнул мужчину прочь и спас людей от осколков", – рассказал Небытов.

Генерал полиции добавил, что злоумышленник вытащил еще одну гранату, когда прибыли еще правоохранители, а после угроз взорвал ее. В результате загорелся гаражный бокс, в котором была машина – огонь ее полностью уничтожил.

"Благодаря смелости и профессионализму полицейских все остались живы, тяжелой трагедии удалось избежать. Оперативники уголовного розыска задержала злоумышленника. Среди его вещей обнаружили еще и пистолет", – резюмировал Небытов.

На видео присутствует нецензурная лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL, в Подольском районе Киева в понедельник, 7 августа, задержан мужчина, который с топором и шприцем в руках напал на прохожего. Кроме того, оказалось, что нарушитель, у которого были признаки наркотического опьянения, пытался взорвать дом.

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