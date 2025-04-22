В Киевской области во время купания утонул ребенок. Подробности трагедии и фото

В Белой Церкви Киевской области во время отдыха на воде погибла 15-летняя девочка. Вместе с подругами она купалась в реке Рось, но в какой-то момент исчезла под водой.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства несчастного случая установят следователи.

По словам правоохранителей, в понедельник, 21 апреля, около 16:40, в полицию поступило сообщение от местного жителя о несчастном случае – вблизи центрального моста в реке Рось утонула девочка.

"Полицейские установили, что четверо подруг проводили досуг у реки, прыгали с камней в воду и купались в неположенном для этого месте. Одна из них, а именно 15-летняя девочка внезапно исчезла под водой. Со временем работники спасательной станции получили девушку на поверхность, которая, к сожалению, признаков жизни не подавала", – добавили в пресс-службе.

Напомним, в Черкасской области 18 апреля исчез маленький мальчик в возрасте двух лет. Артем ушел со двора незаметно для взрослых – и домой уже не вернулся.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Лубны Полтавской области утонул пятилетний мальчик – его тело нашли в местном пруду. Ужасную находку совершил 67-летний житель города 19 апреля около 18:15 и сразу сообщил об этом полиции.

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