В Киевской области в водоеме обнаружили утопленника. Подробности трагедии и фото
В Фастовском районе Киевской области в одном из водоемов утонул мужчина. Чтобы достать тело погибшего, на место вызвали спасателей.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Обстоятельства трагического случая установят правоохранители.
По словам спасателей, в понедельник, 21 апреля, в 9:20 им поступило сообщение о том, что в поселке Зеленый Бор на улице Виноградной в водоеме утонул человек.
"Прибывшие представители Службы спасения обнаружили, что в водоеме находится тело человека без признаков жизни. С помощью надувной лодки спасатели доставили утопленника на берег. Им оказалось лицо мужского пола, его передали работникам Национальной полиции", – добавили в ГСЧС.
Напомним, в Дарницком районе Киева в озере Вырлица обнаружили тело женщины. Чтобы достать ее из воды, вызвали спасателей.
Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области во время отдыха на воде погибла 15-летняя девочка. Вместе с подругами она купалась в реке Рось, но в какой-то момент исчезла под водой.
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