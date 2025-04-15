В Киеве в озере Вырлица обнаружили тело женщины. Подробности трагедии и фото

В Дарницком районе Киева в озере Вырлица обнаружили тело женщины. Чтобы извлечь ее из воды вызвали спасателей.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы. Обстоятельства трагического случая установят правоохранители.

По словам спасателей, во вторник, 15 апреля, в 13:49 к ним поступило сообщение о том, что на улице Ревуцкого, в озере Вырлица, находится утопленник.

"Водолазы-спасатели обнаружили тело женщины на поверхности воды в 1 м от берега. С помощью водолазного снаряжения женщину доставили в сушу и передали правоохранителям", – рассказали в ГСЧС.

Напомним, в Дарницком районе Киева неравнодушные прохожие спасли провалившегося под лед на Днепре рыбалку. ЧП произошло в среду, 5 марта.

Как сообщал OBOZ.UA, в Обуховском районе Киевской области во время рыбака перевернулась лодка в которой находились два человека. Одного из них спасли местные жители, а тело другого обнаружили только на следующий день.

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