В Киевской области у пассажира легковушки нашли 3 кг психотропов на 1,5 млн грн. Фото и видео

Вблизи села Петровка Киевской области правоохранители во время проверки обнаружили у пассажира легковушки 3 килограмма психотропов. Стоимость запрещенного вещества составляет около 1,5 млн грн.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Остановили авто, заметили подозрительное поведение пассажира, осмотрели салон, а там – 3 килограмма психотропов PVP стоимостью почти 1,5 миллиона гривен. Вот так в ходе типовой проверки полицейские группы реагирования патрульной полиции Киевщины разоблачили драгдилера с оптовой партией особо опасных наркотиков", – сообщил генерал полиции Андрей Небытов.

Полицейские поместили 30-летнего злоумышленника в изолятор временного содержания. Дальнейшую судьбу правонарушителя определит суд. По факту хранения, перевозки или пересылки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта открыто уголовное производство.

Напомним, украинские правоохранители обезвредили деятельность криворожского наркокартеля "Двадцатовские", участники которого "снабжали" наркотиками почти все регионы Украины. Ежемесячная прибыль фигурантов от продажи запрещенных веществ достигала более миллиона долларов США.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области правоохранители ликвидировали масштабный канал сбыта наркотиков и боеприпасов. Ежемесячный доход злоумышленников составил почти 2 миллиона гривен.

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