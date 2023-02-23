На Киевщине перекрыли канал сбыта наркотиков и оружия: ежемесячный доход злоумышленников составил почти 2 млн грн. Фото

В Киевской области стражи порядка ликвидировали масштабный канал сбыта наркотиков и боеприпасов. Ежемесячный доход злоумышленников составил почти 2 миллиона гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Группа лиц от 22 до 28 лет организовала лабораторию по изготовлению психотропов и наркотических средств. Кроме этого, группировка специализировалась на реализации оружия. Каждый из членов организованной группы имел четкие функции и обязанности. Злоумышленники работали с собственной сетью клиентуры и тщательно использовали средства конспирации", – рассказали в полиции.

В ходе более 20 обысков правоохранители обнаружили и изъяли, в частности, наркотические средства и психотропные вещества, рации, патроны, блокноты с черновыми записями по изготовлению наркотических средств, лабораторное оборудование, спецодежду и респираторы.

Было задержано четыре человека – им сообщили о подозрении в незаконном изготовлении и сбыте наркотических и психотропных веществ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева правоохранители обнаружили у прохожего три килограмма психотропов. Общая стоимость изъятого по ценам черного рынка составляет около 6 миллионов гривен.

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