''Обеспечивали'' наркотиками почти всю Украину: правоохранители разоблачили наркокартель с месячной прибылью в $1 миллион. Фото и все детали

Украинские правоохранители обезвредили деятельность криворожского наркокартеля "Двадцатовские", участники которого "снабжали" наркотиками почти все регионы Украины. Ежемесячная прибыль фигурантов от продажи наркотиков достигала более миллиона долларов США.

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Детали сделки сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Там отметили, что 27 февраля более 1200 правоохранителей провели спецоперацию и задержали 37 участников преступного сообщества, в том числе десять лидеров (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца новости).

Отмечается, что участники картеля находились в поле зрения правоохранителей в течение года. Операция готовилась в режиме серьезной секретности. В результате полицейским удалось задокументировать противоправную деятельность участников наркокартеля, установить места изготовления наркотиков и проследить способы и каналы их сбыта.

Во время обысков были изъяты оружие, боеприпасы, наркотики, деньги в национальной и иностранной валюте.

В Нацполиции отметили, что организаторами картеля оказались три жителя Кривого Рога, имеющие связи в криминальной среде. Сеть состояла из трех преступных организаций и шести организованных групп.

Фигуранты производили метамфитамин в арендованных гаражных помещениях и в квартире в Кривом Роге. Мощности сети нарколабораторий позволяли в промышленных масштабах производить ежемесячно до 40 кг готовых психотропов. Рынок сбыта охватывал почти все регионы Украины.

Денежные средства от сбыта наркотиков лидеры группировок передавали руководителям преступного сообщества "Двадцатовские", которые распределяли их между всеми задействованными в наркобизнесе лицами.

К задержанию лидеров и участников наркокартеля были привлечены сотрудники Департаментов стратегических расследований, внутренней безопасности, Главного следственного управления, спецназначенцев ДСР, КОРД, ССО, полиции особого назначения из разных областей, сотрудники оперативных служб и прокуроры Офиса Генерального прокурора. Правоохранители провели более 200 обысков.

Все задержанные сообщены о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

– ст. 255 (создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней);

– ст. 307 (незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах).

Шестерым лидерам преступной организации уже избрана мера пресечения – содержание под стражей без возможности внесения залога.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Кривом Роге на Днепропетровщине мужчины устроили стрельбу во дворе многоквартирного дома. Инцидент произошел в Металлургическом районе;

– в Киеве правоохранители разоблачили мужчину, которого подозревают в продаже наркотиков. Во время обысков у него изъяли более 2 кг каннабиса.

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