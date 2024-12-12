В Киевской области теща во время ссоры чуть не убила зятя ударом ножа в грудь. Фото

В Белой Церкви Киевской области во время ссоры теща ударила зятя ножом в грудь. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до восьми лет заключения.

"Следователи установили, что в Белой Церкви во время совместного употребления алкогольных напитков между 49-летней женщиной и родственником возник словесный конфликт. В разгар спора обидчица ударила ножом в грудь 43-летнего зятя", – рассказали в пресс-службе.

Пострадавшего с проникающим ранением грудной клетки сразу госпитализировали в больницу. Злоумышленницу задержали и поместили в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения. Женщине сообщили о подозрении по факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения.

Напомним, в Киеве будут судить мужчину, который, по информации следствия, во время ссоры жестоко убил жену. Злоумышленник кухонным ножом нанес 42-летней женщине смертельные ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице суд вынес приговор рецидивисту, который убил киевлянина и ограбил его. Злоумышленник отозвался на объявление о продаже золотой цепочки и встретился с продавцом в спальном районе, а затем в его машине застрелил свою жертву, забрал украшение и скрылся.

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