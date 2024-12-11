Застрелил продавца ради золотой цепочки: в Киеве суд вынес приговор рецидивисту. Подробности и фото

В столице суд вынес приговор рецидивисту, убившему киевлянина и ограбившему его. Злоумышленник отозвался на объявление о продаже золотой цепочки и встретился с продавцом в спальном районе, а затем в его машине застрелил свою жертву, забрал украшение и скрылся.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева. Преступник получил наказание в виде 12 лет лишения свободы и конфискации имущества.

По словам правоохранителей, шесть лет назад в Шевченковском районе столицы обнаружили мужчину с огнестрельными ранениями в собственном автомобиле. Правоохранители установили, что ранее судимый мужчина увидел объявление на сайте по продаже золотой цепочки и договорился с продавцом о встрече специально в спальном районе, где мало людей.

"Далее сел в его автомобиль позади и начал угрожать, чтобы тот отдал украшение. После чего достал из сумки пистолет "ТТ" и произвел у водителя два выстрела из огнестрельного оружия. Впоследствии с места совершения преступления скрылся и распорядился имуществом по своему усмотрению. В ходе осмотра тела потерпевшего судебно-медицинский эксперт обнаружил два огнестрельных ранения. Следователи отработали несколько версий убийства, основная из которых – убийство по корыстным мотивам", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленник был задержан на следующий день после совершения преступления. В ходе следственных действий задержанный сообщил, что спрятал оружие в лесном массиве вблизи города Боярка.

Суд признал мужчину виновным в умышленном убийстве, разбое и незаконном обращении с оружием. Кроме длительного срока заключения, с обвиняемого будет взыскан моральный ущерб в сумме 1 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить мужчину, который, по информации следствия, во время ссоры жестоко убил жену. Злоумышленник кухонным ножом нанес 42-летней женщине смертельные ранения.

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