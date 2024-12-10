Семейная ссора закончилась убийством жены: в Киеве будут судить злоумышленника. Подробности дела и видео

В Киеве будут судить мужчину, который, по информации следствия, во время ссоры жестоко убил жену. Злоумышленник кухонным ножом нанес 42-летней женщине смертельные ранения.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

"Напомним, событие произошло в Подольском районе столицы в начале октября этого года. К правоохранителям от местной жительницы поступила информация о том, что ночью из квартиры соседей слышны были крики, а утром, зайдя к соседям, она обнаружила тело знакомой без признаков жизни", – рассказали в пресс-службе.

На месте происшествия следователи выяснили, что во время бытового конфликта мужчина кухонным ножом несколько раз ударил женщину в грудь и шею. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте. 42-летнего злоумышленника в течение двух часов разыскали и задержали.

Следствие по факту умышленного убийства завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу дела.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черкасской области полицейские и спецназовцы предотвратили совершение особо тяжкого преступления. Группа злоумышленников готовила убийство семьи волонтеров: их собирались взорвать в их доме.

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