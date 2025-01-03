В Киевской области ссора между родителями и сыном закончилась убийством. Подробности дела и фото

В Обуховском районе Киевской области возникла ссора между местным жителем и его матерью. В конфликт вмешался отец, который ударил ножом в грудь и смертельно ранил сына.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

"На днях в милицию поступило сообщение об убийстве в городе Кагарлык. Полицейские установили, что конфликт начался между матерью и ее взрослым сыном. В ссору вмешался 73-летний отец, который во время спора схватил нож и нанес 42-летнему сыну несколько ударов в грудь. От полученных травм потерпевший скончался на месте", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители задержали злоумышленника и сообщили ему о подозрении по факту умышленного убийства. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в селе Пуховка Киевской области мужчина во время конфликта застрелил своего арендодателя. После этого злоумышленник угнал машину погибшего.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали студента, который, по информации следствия, чуть не убил двух парней. Подвыпивший злоумышленник устроил драку в центре города и ножом ударил оппонентов.

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