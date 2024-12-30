В центре Киева во время ссоры чуть не убил двух парней: полиция задержала 19-летнего студента. Фото

В Киеве правоохранители задержали студента, который, по информации следствия, едва не убил двух парней. Подвыпивший злоумышленник устроил драку в центре города и нанес ножом ударил двух парней.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от врачей о ножевом ранении двух мужчин на улице в центральной части города.

"Правоохранители установили, что в вечернее время на улице возле торгово-развлекательного центра между двумя компаниями ранее незнакомых между собой молодых людей возник словесный конфликт, который перерос в драку. Во время толкотни злоумышленник достал из сумки раскладной нож и ударил им 19-летнего юношу в живот, и его 24-летнему товарищу в грудь, когда тот пытался их разнять", – рассказали в пресс-службе.

Пострадавших с проникающими ранениями врачи госпитализировали в медицинское учреждение, пока они находятся в тяжелом состоянии. Нападавшего задержали на месте происшествия – им оказался 19-летний студент киевского вуза, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Пуховка Киевской области мужчина во время конфликта застрелил своего арендодателя. После этого злоумышленник угнал машину погибшего.

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