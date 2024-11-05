В Киевской области ссора между друзьями чуть не закончилась жестоким убийством. Подробности дела, фото и видео

В Фастове Киевской области между двумя друзьями возник конфликт, во время которого один из них ударил другого ножом в грудь. Пострадавшего экстренно госпитализировали в медицинское учреждение.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

"Полицейские установили, что 3 ноября около 22:00 в Фастове во время употребления алкогольных напитков между двумя мужчинами возник конфликт. Во время спора фигурант нанес один удар ножом в грудную клетку оппоненту. Пострадавший доставлен в больницу для оказания медицинской помощи", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители задержали 27-летнего нападающего и поместили в изолятор временного содержания. Злоумышленнику сообщили о подозрении в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения (часть 1 статьи 121 УКУ).

Напомним, в селе Михайловка-Рубежовка Киевской области местный житель во время конфликта ударил ножом в живот подростка. В результате этого 17-летнего пострадавшего доставили в больницу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева правоохранители задержали мужчину, который жестоко избил сожительницу. Злоумышленник из-за ревности с кулаками напал на женщину и тяжело ее травмировал.

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