В Киеве мужчина из-за ревности избил едва не до смерти сожительницу. Подробности дела и фото

В Оболонском районе Киева правоохранители задержали мужчину, который жестоко избил сожительницу. Злоумышленник из-за ревности с кулаками напал на женщину и тяжело ее травмировал.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от гражданина о том, что в квартире на улице Попова он обнаружил свою бывшую жену с телесными повреждениями.

"Полицейские установили, что потерпевшей оказалась 38-летняя местная жительница. Последняя была госпитализирована в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии – врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, гематомы и множественные ушибы мягких тканей головы", – рассказали в пресс-службе.

В дальнейшем следователи установили, что к преступлению причастен сожитель киевлянки – 32-летний местный житель. В тот вечер из-за ревности устроил ссору, во время которой набросился на женщину и нанес несколько ударов кулаками по голове, после чего скрылся.

Нападавшего задержали и сообщили ему о подозрении в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Михайловка-Рубежовка Киевской области местный житель во время конфликта ударил ножом в живот подростка. В результате этого 17-летнего пострадавшего доставили в больницу.

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