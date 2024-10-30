Под Киевом парень во время ссоры чуть не убил подростка. Подробности дела и фото

В селе Михайловка-Рубежовка Киевской области местный житель во время конфликта ударил ножом в живот подростка. В результате 17-летнего пострадавшего госпитализировали.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, на днях они получили уведомление от медиков о госпитализации подростка с ножевым ранением.

"На месте происшествия правоохранители выяснили, что вблизи коттеджного городка между молодыми людьми возник конфликт. 19-летний злоумышленник нанес удар ножом в область живота несовершеннолетнему, от чего последний потерял равновесие и упал. Медики вовремя оказали пострадавшему необходимую помощь", – рассказали в пресс-службе.

Нападавший был задержан, ему сообщили о подозрении по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений.

Напомним, в Киеве суд признал виновным мужчину, избившего до смерти товарища в Шевченковском районе. Между друзьями возник конфликт, который впоследствии перерос в драку – злоумышленник нанес кулаками и ногами несколько смертельных ударов в живот и грудь потерпевшему.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве суд вынес приговор мужчине, который в хостеле жестоко убил товарища. Во время ссоры он нанес погибшему 47 ножевых ранений.

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