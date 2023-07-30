На Киевщине пара организовала "супермаркет" наркотиков: заказ могли сделать даже дети. Видео

В Бучанском районе Киевской области правоохранители разоблачили гражданских супругов, которые могут быть причастны к продаже наркотиков и психотропов. Во время обысков у них обнаружили амфетамин, каннабис и даже "конфеты" со зельем.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Желали "сладкой жизни", организовали супермаркет наркотиков, попались. Полиция Киевщины разоблачила дуэт любовников драгдилеров. 23-летние парень с девушкой наладили оптовый сбыт тяжелых наркотиков. С помощью мессенджеров получали указания от кураторов, на такси или самокате забирали товар" пакеты с грунтом. Далее через почтоматы рассылали наркотики по всей Украине", – рассказали в полиции.

Во время обыска правоохранители обнаружили в доме задержанных 250 грамм амфетамина, 250 грамм PVP, галлюциногенные грибы, каннабис, экстази и даже "конфеты" с снадобьем.

Молодые люди объяснили, что занимались продажей наркотиков, чтобы выйти из долговой ямы, в которую они попали, играя на валютной бирже в сети. Полицейские добавили, что заказать наркотики могли даже дети.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители Киева ликвидировали масштабную нарколабораторию по производству метадона. Во время обысков у них изъяли "товар", оборудование и прекурсоров более чем на 1,4 млн долларов США.

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