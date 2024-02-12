В Киевской области разоблачили подрядчика, который "заработал" на строительстве укрытия в многоэтажке

Правоохранители сообщили о подозрении подрядчику. Злоумышленник "заработал" более 350 тысяч гривен на строительстве укрытия в Вышгороде Киевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевщины. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

"По данным следствия, подрядчик завысил в проектно-сметной документации объемы строительных работ и использованных материалов при обустройстве укрытия в многоэтажке. Фактически выполненные работы не соответствовали заявленным в документах данным. Таким образом, он незаконно завладел бюджетными средствами на сумму более 350 тыс. грн", – отметили в пресс-службе.

По факту завладения бюджетными средствами в условиях военного положения открыто уголовное производство, а злоумышленнику сообщили о подозрении.

Напомним, в столице будут судить чиновника Подольской райгосадминистрации. Его подозревают в хищении 350 тысяч гривен при закупке генераторов для укрытий в школах.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении подрядчику, который проводил ремонт укрытия в детском саду, в результате чего просела стена здания. Предприниматель завысил стоимость работ и "заработал" на этом 430 тысяч гривен.

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