"Заработал" на генераторах для школьных укрытий: в Киеве будут судить чиновника Подольской РГА

В Киеве будут судить чиновника Подольской райгосадминистрации. Его подозревают в хищении 350 тысяч гривен при закупке генераторов для укрытий в школах.

Видео дня

Об этом сообщили в прессслужбах Киевской городской прокуратуры и столичной полиции. Обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы.

"Установлено, что начальник управления образования одной из районных государственных администраций столицы заключил договор с частным предприятием на закупку 15 бензиновых генераторов. Они предназначались для обустройства простейших укрытий в учебных заведениях. По указанию подозреваемого на лицевой счет фирмы-продавца было перечислено 1 425 000 гривен, что на 350 тысяч больше реальной рыночной стоимости техники. Указанная разница стоимости была установлена по результатам проведения судебной товароведческой экспертизы", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в прокуратуре, закупки производились в декабре 2022 года. Обвинительный акт относительно злоумышленника направлен в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, этот чиновник является обвиняемым в другом уголовном производстве, которое сейчас рассматривается в суде, по факту присвоения бюджетных средств во время ремонта школьных заведений Подольского района города Киева.

Также он подозревается в производстве по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, что привело к недополучению управлением образования 188 тысяч гривен. В этом производстве следствие завершено, должностное лицо знакомится с материалами дела.

Как сообщал OBOZ.UA, главный бухгалтер одной из воинских частей Киевской области безосновательно насчитал 20 миллионов гривен солдату. Мужчине сообщили о подозрении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!