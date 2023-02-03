В Киевской области разоблачили нарколабораторию: месячная прибыль составила около 10 млн грн. Фото и видео

В Киевской области правоохранители разоблачили нарколабораторию, которая занималась производством запрещенных веществ. Ежемесячная прибыль "дельцов" составляла около 10 миллионов гривен.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов. Во время обысков был изъят "товар" на 3 млн гривен по ценам черного рынка (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Масштабную нарколабораторию и канал сбыта психотропов разоблачили полицейские Киевщины. Ежемесячная прибыль преступной группировки составляла до 10 миллионов гривен. Полицейские провели шесть санкционированных обысков и изъяли около 700 г амфетамина, более 4 кг Alfa PVP, 3 кг для отстрела резиновых шаров, патроны", – рассказал Небытов.

Генерал полиции уточнил, что стоимость изъятого "товара" по ценам черного рынка составляет более 3 миллионов гривен. Правоохранители задержали злоумышленников и поместили в изолятор временного содержания.

Напомним, правоохранители Киева задержали организованную преступную группу из 14 человек, занимавшуюся сбытом кокаина. Во время обысков у них изъяли наркотики на сумму около 4 миллионов гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержали мужчину, пытавшегося в почтовом отделении отправить наркотики под видом кофе. Во время обысков у него изъяли "товар" более чем на 800 тысяч гривен.

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