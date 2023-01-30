В Киеве задержан мужчина, который пересылал наркотики в пакетах с кофе. Фото

В Киеве был задержан мужчина, пытавшийся в почтовом отделении отправить наркотики под видом кофе. Во время обысков у него изъяли товара на более 800 тысяч гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В ходе отработки оперативной информации правоохранители задержали 38-летнего киевлянина, пытавшегося переслать через почтовые отделения наркотические вещества. Чтобы не вызвать подозрения, он упаковал их в пакеты с кофе.

"В ходе следственных действий по готовым к отправке посылок мы изъяли четыре полиэтиленовых пакета, вероятно, с солями Альфа-PVP, которые отправили на проведение экспертиз. Стоимость наркосредств, в случае их розничного сбыта, по ценам "черного" рынка составляет более 800 тысяч гривен . Расчет с покупателями фигурант проводил через электронные кошельки", – рассказали в полиции.

Согласно заключению эксперта, предоставленное на исследование кристалловидное вещество белого цвета содержит в своем составе особо опасное психотропное вещество, обращение которого запрещено – соли Альфа-PVP. Злоумышленнику сообщили о подозрении в незаконном хранении психотропных веществ с целью сбыта.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители Киева задержали организованную преступную группу из 14 человек, занимавшуюся сбытом кокаина. Во время обысков у них изъяли наркотики на сумму около 4 миллионов гривен.

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