Полицейские Киева изъяли у наркоторговцев кокаин на 4 млн грн. Фото и видео

Правоохранители Киева задержали организованную преступную группу из 14 человек, занимавшуюся сбытом кокаина. Во время обысков у них изъяли наркотики на сумму около 4 миллионов гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По словам стражей порядка, отрабатывая оперативную информацию, они задержали преступную группу за сбыт кокаина в столице и области. Было проведено 12 этапов оперативных закупок наркотиков и 42 обыска по местам проживания и в автомобилях фигурантов:

"В ходе следственных действий в столице и Киевской области мы обнаружили и изъяли более полкилограмма кокаина, оружие, 54 тысячи долларов США, 3 тысячи евро, 160 тысяч гривен, черновые записи и ювелирные изделия. В организованную преступную группу входило 14 человек – два организатора, исполнители и лица, работавшие так называемыми водителями – развозили и сбывали наркотики. Всех членов преступной группы мы задержали", – рассказали в полиции.

Сумма изъятых наркотиков по ценам "черного" рынка составляет около 4 млн грн. По факту незаконного сбыта наркотических средств открыто уголовное производство, а злоумышленникам сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве сообщили о подозрении ранее судимому мужчине в организации работы наркопритона. Злоумышленник склонял несовершеннолетних употреблять запрещенные вещества, а во время обысков у него изъяли "товар" на около 1 млн грн.

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