В Киевской области разоблачили двух мужчин, которые хранили ЗРК оккупантов и ракеты к нему. Фото

Правоохранители разоблачили двух жителей Бориспольского района Киевской области, которые хранили зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) оккупантов. Стоимость изъятого оружия составляет около 30 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.

"38- и 45-летний жители Бориспольского района незаконно добыли и хранили зенитно-ракетный комплекс и боеприпасы агрессоров. По предварительным данным, оружие было оставлено российскими войсками во время боевых действий на территории Черниговской области", – рассказали в пресс-службе.

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Сначала полицейские обнаружили и изъяли ЗРК "ТОР", который один из мужчин прятал в Броварском районе. Позже правоохранителям удалось установить местонахождение боеприпасов к комплексу – их хранил второй правонарушитель в другом регионе Киевской области в арендованном гаражном боксе.

В ходе обысков изъяты 2 секции с 8 зенитными ракетами, предназначенные для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны. По решению суда боеприпасы переданы ВСУ. Стоимость ракет составляет около 30 миллионов гривен. По факту хранения, приобретения и передачи боевых припасов без предусмотренного законом разрешения злоумышленникам сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители разоблачили мужчину, который у себя дома и в гараже обустроил схрон для хранения оружия и боеприпасов. Во время обысков были изъяты гранаты, ракеты и переносной противотанковый комплекс.

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