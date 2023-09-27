Переносной противотанковый комплекс и ракеты: в Киеве мужчина обустроил дома и в гараже схроны с оружием. Фото

В Киеве правоохранители разоблачили мужчину, который у себя дома и в гараже обустроил хранены оружия и боеприпасов. Во время обысков были изъяты гранаты, ракеты и переносной противотанковый комплекс.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, во время проведения операции "Оружие и взрывчатка" они разоблачили мужчину, который в квартире и гараже хранил оружие и боеприпасы.

"По постановлению судьи были проведены санкционированные обыски. В результате полицейские обнаружили значительное количество оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ: ракеты, переносной противотанковый комплекс, противотанковые гранаты, автомат, почти 1700 патронов разного калибра. Кроме того, было обнаружено шесть гранат Ф-1, две ручные кумулятивные гранаты, самодельное взрывное устройство, сигнальная мина, дымовые шашки, гранатометные выстрелы и прочее", – уточнили в полиции.

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Владельцем "схрона" оказался 56-летний киевлянин. Незаконное вооружение изъято и направлено на судебно-баллистическую экспертизу. По факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами открыто уголовное производство.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области правоохранители разоблачили военнослужащего одного из территориальных центров комплектования, незаконно хранившего арсенал оружия и боеприпасов. У него нашли более 6,5 тысяч патронов, десятки гранат, автоматы и другое военное оборудование.

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