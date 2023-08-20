В Киевской области произошла авария с участием мотоцикла и легковушки: есть пострадавшие. Фото

В Березане Киевской области мотоциклист во время обгона столкнулся с легковушкой. В результате ДТП травмы получили два человека – их госпитализировали.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства происшествия установят следователи.

"В Березане столкнулись легковушка и мотоцикл: двое пострадавших. Как предварительно установили полицейские, 29-летний водитель мотоцикла Suzuki во время обгона столкнулся с автомобилем Opel", – рассказали в пресс-службе.

В результате ДТП владелец двухколесного транспорта и его 32-летняя пассажирка были травмированы. Их госпитализировали в медицинское учреждение.

Следует добавить, что в Киеве за первые 6 месяцев текущего года произошло 878 аварий с погибшими и травмированными. По сравнению с 2022 годом этот показатель увеличился почти на 70%.

Напомним, в Бучанском районе Киевской области во вторник, 15 августа, Hyundai на большой скорости протаранил Skoda, после чего обе машины вылетели на обочину, свергнув электросопротивление. В результате ДТП погиб водитель Skoda, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Святошинском районе Киева легковушка на скорости сбила мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм потерпевший погиб на месте аварии.

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