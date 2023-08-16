В Киевской области Hyundai на скорости более 200 км/ч протаранил Skoda: есть погибший и пострадавшие. Фото

В Бучанском районе Киевской области во вторник, 15 августа, Hyundai на большой скорости протаранил Skoda, после чего обе машины вылетели на обочину, повалив электроопору. В результате ДТП погиб водитель последнего авто, есть пострадавшие.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. По факту смертельного ДТП открыто уголовное производство.

"На трассе между Бучей и Ворзелем столкнулись две легковушки. Как предварительно установили полицейские Киевщины, 25-летний водитель Hyundai ехал в направлении Ирпеня со скоростью 230 километров в час. В это время 35-летний водитель Skoda заканчивал маневр поворота на перекрестке", – рассказали в полиции.

В пресс-службе добавили, что в результате бокового столкновения, оба автомобиля вылетели на обочину, повалив электроопору. Водитель Skoda погиб на месте. Водитель и два пассажира второй легковушки с повреждениями различной тяжести доставлены в больницу.

Следует добавить, что в Киеве за первые 6 месяцев текущего года произошло 878 аварий с погибшими и травмированными. По сравнению с 2022 годом этот показатель увеличился почти на 70%.

Напомним, вблизи Обухова Киевской области в воскресенье, 13 августа, произошла авария с участием двух легковушек. Чтобы достать пострадавшего из изуродованного авто, спасателям и правоохранителям понадобилось несколько часов.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером во вторник, 15 августа, в Киеве на Печерске произошло серьезное ДТП. На светофоре на пересечении улиц Генерала Алмазова и Арсенальной столкнулись BMW и Volkswagen Passat.

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